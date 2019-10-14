Во Львове неизвестные накинулись с ножом на мужчину в трамвае: он в реанимации

Пострадавший пытался защитить девушку, у которой хотели украсть телефон

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Во Львове мужчина получил ножевое ранение в трамвае. Сейчас он находится в реанимации, сообщает сектор коммуникации полиции Львовской области.

Так, вчера, 13 октября, в 17.55 в полицию медики сообщили о том, что в реанимационное отделение одной из львовских больниц с диагнозом "проникающее ранение грудной клетки слева" госпитализирован 45-летний львовянин.

Предварительно, мужчина получил ножевое ранение во время проезда в трамвае №8 между остановками "Кинотеатр Довженко" – "Верхний Шувар" около 16:30.

Пострадавший рассказал, что стал очевидцем того, как неизвестные мужчины пытались похитить мобильный телефон у девушки и помешал им. После этого один из злоумышленников ударил его ножом в грудь.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Виновнику грозит лишение свободы от пяти до восьми лет. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу.

Кроме того, злоумышленник напал на людей в торговом центре в Манчестере. По последним данным, три человека ранены.

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