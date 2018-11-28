Во Львове неизвестные забросали бутылками с "коктейлем Молотова" отделения Альфа-Банка

Злоумышленники повредили стекла в витринах и бросили в помещения бутылки с зажигательной смесью

Во Львове неизвестные напали на два отделения Альфа-Банка. В обоих случаях злоумышленники разбили стекла в витринах и забросали помещения бутылками с "коктейлем Молотова" , что привело к возгоранию.

"Ночью 28 ноября около 3:00, в полицию поступило сообщение о пожаре в банковском учреждении, расположенном на улице Политехнической во Львове. По предварительной информации, неизвестные повредив витрину, бросили в помещение бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылись с места происшествия", – сообщают в полиции.

Около 3:30 в полицию поступило еще одно сообщение о пожаре в банковском учреждении, что в районе проспекта Чорновила и улицы Химической. Неизвестные разбили витрину, бросили в помещение бутылку с зажигательной смесью и скрылись

Пожары были локализованы. По этим фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Проводятся досудебные расследования, полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, не так давно во Львове горел Сбербанк РФ. Огонь уничтожил оргтехнику и мебель на площади 25 квадратных метров.

Ранее центре Львова неизвестные совершили поджог в отделении БМ-банка на площади Старый Рынок.

Также сообщалось, что в центре Луцка неизвестные разбили окна в отделении Сбербанка.