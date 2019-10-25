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Во Львове ночью сгорел внедорожник Land Rover

25 октября, 11:56

Огнем уничтожено моторный отсек и салон автомобиля

Во Львове ночью горел автомобиль Land Rover. Инцидент произошел 25 октября в 3:17 на ул. Кос-Анатольского.

"За считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели. Пожар удалось локализовать в 03:30 и ликвидировать в 03:44. Огнем уничтожено моторный отсек и салон автомобиля на площади 3 кв. метра", – сообщают в ГСЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.

Ранее в Ровно горел агитационный автомобиль одного из кандидатов на парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на дороге возле Ровно. Из-за пожара образовался длинный затор на подъезде к областному центру.

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Львов сгорел внедорожник пожарные

Источник: Сегодня

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