Во Львове ночью сгорел внедорожник Land Rover

Во Львове ночью горел автомобиль Land Rover. Инцидент произошел 25 октября в 3:17 на ул. Кос-Анатольского.
"За считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели. Пожар удалось локализовать в 03:30 и ликвидировать в 03:44. Огнем уничтожено моторный отсек и салон автомобиля на площади 3 кв. метра", – сообщают в ГСЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.
Ранее в Ровно горел агитационный автомобиль одного из кандидатов на парламентских выборах.
Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на дороге возле Ровно. Из-за пожара образовался длинный затор на подъезде к областному центру.
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