Во Львове ночью в жилом доме загорелась лифтовая шахта

Во Львове на ул. Шафарика в девятиэтажном жилом доме горела лифтовая шахта. Пожар начался 26 февраля около 23:40.

"Пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания. С целью обеспечения безопасности на улицу были выведены три человека. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава", – сообщают в ГСЧС.

Пожар ликвидировали примерно через 20 минут после сигнала о возгорании. Причина возникновения пламени устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, недавно мы писали,что во Львове из 2298 лифтов 95%, то есть 2189 единиц отработали свой 25-летний ресурс. С каждым годом количество "убитых" лифтов становится на 70 больше. А через два года, по предварительным данным, 99% лифтов попадут в тот же "черный" список и окажутся непригодными.

Ранее мы писали, что в городском бюджете Львова на "лифтовое хозяйство" было предусмотрено более 20 млн гривен. И за эти деньги 60 лифтов должны были пройти капитальный ремонт.

Также во Львове в офисе одной из крупных фирм погиб 64-летний сотрудник. Мужчина сорвался с высоты 4-этажа и упал в лифтовую шахту.