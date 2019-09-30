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Во Львове обсудили развитие цифровых технологий

30 сентября, 16:42

Участники IT-Арена объяснили, как цифровые проекты меняют жизнь общества и бизнеса

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В Украине вскоре появится возможность заключать браки, регистрировать младенца и открыть собственный бизнес онлайн, не встречаясь с чиновниками. Эти услуги будут доступны очень скоро, говорят в новом правительстве.

Во Львове на самой большой в Украине техноконференции "IT-Арена" лучшие специалисты говорили о том, как стране отказаться от бумажек и пользоваться цифровыми технологиями в полную силу.

В Министерстве цифровой трансформации планируют за три-пять лет все госуслуги предоставлять онлайн. А каждый пятый запрос компьютеры и вовсе будут обрабатывать без помощи человека.

Так в правительстве хотят побороть бюрократию и коррупцию.

Один из проектов – "Е-Малятко" обещают запустить до конца года.

"Родился ребенок, тебе больше не нужно бегать по городу, искать, все это оформлять. Ты зашел в интернет, все указал, нажал кнопку и все – твой ребенок зарегистрирован. Мы делаем аудит процедуры, которая гражданам нужна, потом упрощаем, затем тестируем и только потом мы ее даем для общего пользования", – рассказал заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

В мире существует множество городов, которые с помощью современных технологий становятся более комфортными для жизни горожан. Их называют умными. Там компьютеры управляют промышленными предприятиями, роботы-курьеры приносят почту, а воздушное такси обходит пробки.

Электронная очередь – тоже одна из таких технологий. В разных украинских городах онлайн можно занять очередь в детский сад или записаться к врачу.

Во Львове через интернет можно заказывать справки в мэрии. Чтобы развивать технологии умных городов в Украине, нужны идеи, специалисты и поддержка власти.

"Мы инвестируем огромные средства в образование. Мы сегодня начинаем инвестировать средства в науку, такие доплаты делаем для молодых ученых. И мы видим результат. Потому что каждый айтишник в среднем зарабатывает где-то 2000 долларов, и чем больше их имеется во Львове, тем больше приходит в местный бюджет", – говорит мэр Львова Андрей Садовой.

Энергетика – основа устойчивого развития цифрового мира. Поэтому отрасли тоже нужны передовые решения. Компании, которые первыми внедряют их в работу, выигрывают у конкурентов.

"Компания ДТЭК начала свою цифровую трансформацию, системную цифровую трансформации в области энергетики. Мы реализовываем крупные проекты, программу мы назвали "Модус". У нас порядка 23 проектов уже стартовали в этом году. Благодаря использованию роботизации в виде дронов можно снимать состояние электросетей, опор, изоляторов, определять заранее, с помощью искусственного интеллекта, где находятся какие-то проблемные зоны", – заявил руководитель информационно-цифровых технологий, программы цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

По данным исследования мирового экономического форума, энергетика не только сама меняется. Обновления технологий в области влияет более чем на 30 ключевых глобальных трендов и направлений. Тех, которые определяют будущее планеты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, можно ли пожилым людям трудоустроиться, чтобы доработать до пенсии, и где гарантированно устроят после 50 лет.

Для того чтобы воспользоваться услугой и оформить пенсию онлайн, в первую очередь нужно будет обзавестись электронной цифрофой подписью (мы рассказывали, как это сделать) и зарегистрироваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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технологии форум Львов умный город цифровые технологии

Источник: Сегодня

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