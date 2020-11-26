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Во Львове объявили победителя на выборах мэра

26 ноября, 12:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Глава города набрал более 60% голосов

Во втором туре выборов во Львове победил действующий глава города Андрей Садовый.

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Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ.

За кандидата от партии "Самопомич" Андрея Садового проголосовали 143 466 избирателей (62,25%). Его оппонент, депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка получил 84 277 голосов (37,75%).

Также известно, что явка избирателей 22 ноября составила 38,94%.

Вчера, 24 ноября, часть депутатов провели учредительную сессию горсовета. Там приняли присягу 34 из 64 избранников и прекратили полномочия мэра Львова Андрея Садового. На заседании мэра не было, поскольку он был против торжественной сессии до официального объявления результатов повторного голосования.

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Напомним, переизбранный городской голова Львова Андрей Садовый заявлял о незаконности этой сессии. По мнению политика, целью такого решения является узурпация власти в городе, несмотря на волеизъявление львовян.

Кроме того, во Львовской области будут судить председателя и четырех членов УИК.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Львов местные выборы Андрей Садовой
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