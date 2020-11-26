Во Львове объявили победителя на выборах мэра

Во втором туре выборов во Львове победил действующий глава города Андрей Садовый.
Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ.
За кандидата от партии "Самопомич" Андрея Садового проголосовали 143 466 избирателей (62,25%). Его оппонент, депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка получил 84 277 голосов (37,75%).
Также известно, что явка избирателей 22 ноября составила 38,94%.
Вчера, 24 ноября, часть депутатов провели учредительную сессию горсовета. Там приняли присягу 34 из 64 избранников и прекратили полномочия мэра Львова Андрея Садового. На заседании мэра не было, поскольку он был против торжественной сессии до официального объявления результатов повторного голосования.
Напомним, переизбранный городской голова Львова Андрей Садовый заявлял о незаконности этой сессии. По мнению политика, целью такого решения является узурпация власти в городе, несмотря на волеизъявление львовян.
Кроме того, во Львовской области будут судить председателя и четырех членов УИК.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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