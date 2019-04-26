Во Львове одновременно столкнулись шесть автомобилей

Виновником ДТП оказался водитель, который был в состоянии наркотического опьянения

Фото: Facebook

Во Львове водитель в состоянии наркотического опьянения разбил свой автомобиль и еще пять машин.

"Сегодня днем ​​на проспекте Свободы водитель автомобиля SsangYong разбил 5 автомобилей. В момент столкновения автомобили Fiat JC и Opel Vivaro были припаркованы, а Citroen C4, еще один Opel Vivaro и Hyundai Santa Fe осуществляли движение. Две машины он ударил боком, третью – в бампер, а еще две по инерции", – сообщают в патрульной полиции.

Как оказалось, водитель находился в неадекватном состоянии. Проверка на состояние алкогольного опьянения показала 0 промилле, а вот от экспертизы на наркотики 29-летний мужчина отказался.

На водителя оформили два протокола: за совершенное ДТП и за управление в состоянии наркотического опьянения. После оформления материалов водитель ушел в неизвестном направлении.

Напомним, недавно в Ровно арестовали мажора Андрея Бузинарского, который совершил ДТП в пьяном виде и угрожал журналистке местного телеканала.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

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