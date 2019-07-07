Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове ограбили инкассатора: полиция попросила о помощи

7 июля, 16:20

Добычей разбойников стало более 300 тысяч гривен

Иллюстрация. Фото: ipne.ws
Иллюстрация. Фото: ipne.ws.

Во Львове неизвестные ограбили мужчину, который вез крупную сумму, принадлежащую местному предприятию – добычей злоумышленников стало свыше 300 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение произошло утром 5 июля на улице Гетьмана Мазепы.

По словам пострадавшего, около 10:40 он остановился на красный сигнал светофора и в этот момент на него набросились двое злоумышленников – один из них распылил газ из баллончика, а другой в этот момент молотком разбил стекло и похитил пакет с деньгами.

Полицейские призвали всех, кто был очевидцем совершения преступления или имеет какую-либо информацию о личности нападавших, сообщать на оперативную линию 102.

Было открыто уголовное производство по статье "разбой", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег разбой, ограбление, Львов, инкассаторы, инкассатор

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове ограбили инкассатора: полиция попросила о помощи". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство и разбой: в Харькове задержали подозреваемого

5 июля, 13:38

Стали известны подробности расследования смерти мужчины и пожара в квартире

В Киеве бандиты в масках со стрельбой похитили из авто сумку с миллионом гривен

3 июля, 20:23

В городе введен оперативный план "Сирена"

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

На остановках, в квартирах: В Мариуполе нашествие змей

Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку

Газ для украинцев подешевеет на 0,5 грн за кубометр

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Ученые нашли физический источник человеческого сознания

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»

Резниченко и Голик прокомментировали указ Зеленского

В Днепре открыли первую смену самого крутого лагеря

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Зачем нужно обязательно обрезать уголок у посудной губки

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь