Во Львове ограбили инкассатора: полиция попросила о помощи

Добычей разбойников стало более 300 тысяч гривен

Иллюстрация. Фото: ipne.ws.

Во Львове неизвестные ограбили мужчину, который вез крупную сумму, принадлежащую местному предприятию – добычей злоумышленников стало свыше 300 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение произошло утром 5 июля на улице Гетьмана Мазепы.

По словам пострадавшего, около 10:40 он остановился на красный сигнал светофора и в этот момент на него набросились двое злоумышленников – один из них распылил газ из баллончика, а другой в этот момент молотком разбил стекло и похитил пакет с деньгами.

Полицейские призвали всех, кто был очевидцем совершения преступления или имеет какую-либо информацию о личности нападавших, сообщать на оперативную линию 102.

Было открыто уголовное производство по статье "разбой", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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