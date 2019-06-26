Во Львове охранники ресторана случайно убили человека

Причиной смерти стала механическая асфиксия

Во Львове пяти охранникам ресторана сообщили о подозрении в совершении убийства по неосторожности. Мужчинам и избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и залога. Об этом сообщают в прокуратуре Львовской области.

Инцидент произошел в прошлом году, 9 апреля, возле одного из ресторанов в Лычаковском районе Львова. В тот день охранники у входа в ресторан-пивоварню применили физическое насилие к одному из посетителей.

Мужчины переламывали пострадавшему руки за спину, наносили удары руками и ногами по телу. Кроме этого, пострадавшего прижимали лицом к асфальтному покрытию и удерживали в течение нескольких минут.

В результате таких действий у пострадавшего наступила механическая асфиксия, которая и стала непосредственной причиной смерти. Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Справка: за совершение указанного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Ранее во Львове возле ресторана "Старгород" по улице Римлянина был найден мертвым молодой человек. Как заявили друзья мужчины, его избили охранники заведения.

Также сообщалось, что во Львове мертвого мужчину нашли на трамвайной остановке.

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