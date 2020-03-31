Во Львове от COVID-19 выздоровела первая пациентка: подробности

У женщины диагностировали инфекцию после возвращения из Германии

Во Львове выздоровела первая пациентка, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе местной облгосадминистрации.

Как рассказал и.о. директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрей Васько, первый результат теста на коронавирус женщины оказался положительным. А вот второй и третий – отрицательные.

"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине", – отметил Васько.

Отметим, что у 50-летней женщины диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии. Она – жительница Львова, и находилась на амбулаторном лечении.

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На данный момент во Львовской области подтвердили шесть случаев заражения коронавирусом. Тем временем в регионе начали массово тестировать людей, которые вернулись из-за границы.

"4 мобильные группы в составе семейного врача, медицинской сестры провели экспресс-тестирование по определенным маршрутам на территории Пустомытовского района, а именно в селах Зимна Вода, Холодноводка, Лапаевка, Оброшино, Старое Село, Шоломинь, Звенигород, Давидов, Чишки", – рассказали в местной ОГА.

В районе уже протестировали 70 человек, но все результаты оказались отрицательные.

Напомним, сегодня утром, 31 марта, в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине число инфицированных коронавирусом возросло до 549 человек. 13 зараженных скончались, а 8 – удалось вылечить.

Также ранее экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем отличаются симптомы гриппа и коронавируса.

А украинский педиатр Евгений Комаровский назвал тех, кто не входит в группу риска коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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