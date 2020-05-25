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Во Львове от коронавируса умерла врач: что о ней известно

25 мая, 15:42

Тина Наринецкая

Женщина проработала в областной инфекционной больнице 37 лет

Во Львове, где из-за коронавируса госпитализировали семью с двумя детьми, умерла больная COVID-19 врач. Об этом сообщили во Львовской областной клинической больнице, в которой работала женщина.

Ирина Федоришин была врачом- анестезиологом в ЛОКБ более 37 лет. Женщине было 64 года. На лечении в больнице она находилась с начала мая, но потом ее состояние ухудшилось. Тогда Ирину перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ, но сегодня, 25 мая, инфекция унесла ее жизнь.

Как рассказали в пресс-службе местной ОГА, COVID-19 у нее подтвердили 6 мая. Всю ситуацию усложняло то, что у врача были сопутствующие заболевания: дыхательная недостаточность и хронический колит.

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Всего же с начала эпидемии во Львовской области подтвердили 1360 случаев коронавируса. 287 больных в регионе удалось вылечить, а 40 – скончались.

Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз относительно коронавируса. В то же время, медик напомнил о необходимости строго придерживаться карантина, чтобы избежать "второй волны" заболевания.

О том, сколько стоит лечение от коронавирусной инфекции – смотрите в сюжете "Сегодня":

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