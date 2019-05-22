Во Львове откроется уникальная выставка доисторических животных

Организаторы выиграли грант на создание экспозиции "Ледниковый период".

Во Львове готовятся к "Ледниковому периоду", выставки уникальных доисторических животных. Главные экспонаты – мамонт и шерстистый носорог. Их останки нашли в Карпатах более ста лет назад. Долгое время они пролежали в музейном хранилище. Их реставрация началась только в 2013 году. Корреспонденты "Сегодня" узнали подробности проекта.

Шерсть, которая сохранилась 25 тысяч лет – это вещь совершенно уникальная. За века он потерял только цвет: из сизо-серебристого поменялся на рыжий. Останки животного нашли в озокеритовой шахте Карпат, там добывали горный воск еще более века назад. Нефтяные смеси хорошо законсервировали животное.

"Рабочие решили, что это вол с большими рогами. Посмотрели, что кожа грубая и прочная и может им пригодиться в хозяйстве. Они порезали шкуры в клочья и забрали домой", – рассказал заведующий научным отделом Государственного природоведческого музея НАН Украины Андрей Бокотей.

Чтобы вернуть остатки мамонта, палеонтологам даже пришлось судиться с горняками. Позже в шахте обнаружили тушу самки мохнатого носорога. Четырнадцать тысяч лет назад, предполагают ученые, разыгрался настоящий триллер каменного века.

"У мохнатого носорога найден метровый стержень, который у него бросали и из-за которого он, вероятно, и погиб, потому что копье попало где-то в районе сердца", – говорит ученый.

Реставрация мамонта и носорога продолжается уже несколько лет. Работа кропотливая, а некоторые дефицитные материалы можно приобрести только за рубежом. К примеру, вещество, которым склеили бивни, не вредит костям. И в любой момент его можно удалить.

"Это огромный банк научной информации, в первую очередь генетической. Как только у нас появилась возможность делать генетические анализы, научные естественные коллекции стали фантастическим источником материала для тех генетических анализов", – комментирует заведующая отделом прикладной музеологии Государственного природоведческого музея НАН Украины Наталья Дзюбенко.

Из-за нехватки финансирования ученые долго не могли приступить к реставрации. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова с проектом "Динамический музей". Львовяне выиграли грант на создание экспозиции "Ледниковый период".

Современная экспозиция – это очень дорогостоящая вещь. У нас не было никаких шансов. Наше сотрудничество с фондом в рамках проекта "Динамический музей" началась с 13-го года, когда мы уже поняли, что мы будем начинать свою деятельность с Ледникового периода, из самых ценных наших экспонатов. Стал вопрос реставрации, без грантовых средств ее нереально провести", – говорит заведующая.

"Музей сделал все для того, чтобы эти экспонаты вернуть на выставку и вернуть к людям. Таких уникальных экспонатов, на самом деле, один или два во всей Европе", – рассказывает директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая.

Сейчас продолжается финальный монтаж главных экспонатов, всего же их около тысячи.

Попасть на выставку "Ледниковый период" можно будет в начале лета.

Напомним, недавно в Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в центре столицывернулось уникальное произведение раннего итальянского Возрождения – алтарный триптих Пьетро ди Николо да Орвието "Мадонна с младенцем и святыми Бенедиктом и Иеронимом".

Также, мы писали, что в столице прошла масштабная выставка старинных машин . Среди них – элитные бренды стоимостью по полмиллиона евро и обычные машины, и владельцы раритетов любят их одинаково сильно.

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