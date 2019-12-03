Во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая: видео

Святой Николай приглашает всех в свой сказочный домик, а к тем, кто не может приехать, заглянет сам

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Новогодние праздники все ближе и ближе. Во Львове открыли официальную резиденцию Святого Николая. Сотни детей с родителями и воспитателями пришли к нему в гости.

Сам на коне, а эльф – на пони. В таком сопровождении, с мешком подарков, к львовским детям приехал святой Николай. Принимать их будет в своей резиденции. К встрече дети готовилась тщательно – учили стихотворения и не только. Кроме сладких подарков святой приготовил детям и специальные награды. Например, орден Святого Николая за мужество, которым награждает за то, что приходят к нему издалека, не боятся.

Шестилетний Марьян поделился секретом с новостями "Сегодня" – о чем попросил Святого:

"Машинку на пульте, робота на пульте, бананчики, конфеты и кроватку. Я очень Николая люблю и хочу чтобы он еще ко мне приехал в гости".

Есть в письмах маленьких украинцев и просьбы о нематериальных подарках.

"В последнее время дети в своих письмах просят очень простые вещи: родительского внимания, внимания воспитателей", – рассказывает Святой Николай.

Горы писем канцелярия Святого Николая получает весь год.

"А они не перестают приходить. Днем, ночью, от одного дня святого Николая до следующего года каждый день", – делится эльф Арчи.

Ежегодно Николай принимает более трех тысяч детей. А тех, кто не может приехать в резиденцию, посещает сам. Стихи и пожелания ребят Святой Николай готов слушать ежедневно. И гостеприимно приглашает в свой сказочный домик.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Германии прошел парад Санта Клаусов. После парада Санта Клаусы и их сказочные помощники пошли в церковь, на предрождественскую службу.

А еще в Великобритании началась рождественская лихорадка: в стране не хватает Санта-Клаусов. Местные бизнесмены даже запустили специальные курсы для рождественских весельчаков.

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