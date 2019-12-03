Во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая: видео

Новогодние праздники все ближе и ближе. Во Львове открыли официальную резиденцию Святого Николая. Сотни детей с родителями и воспитателями пришли к нему в гости.
Сам на коне, а эльф – на пони. В таком сопровождении, с мешком подарков, к львовским детям приехал святой Николай. Принимать их будет в своей резиденции. К встрече дети готовилась тщательно – учили стихотворения и не только. Кроме сладких подарков святой приготовил детям и специальные награды. Например, орден Святого Николая за мужество, которым награждает за то, что приходят к нему издалека, не боятся.
Шестилетний Марьян поделился секретом с новостями "Сегодня" – о чем попросил Святого:
"Машинку на пульте, робота на пульте, бананчики, конфеты и кроватку. Я очень Николая люблю и хочу чтобы он еще ко мне приехал в гости".
Есть в письмах маленьких украинцев и просьбы о нематериальных подарках.
"В последнее время дети в своих письмах просят очень простые вещи: родительского внимания, внимания воспитателей", – рассказывает Святой Николай.
Горы писем канцелярия Святого Николая получает весь год.
"А они не перестают приходить. Днем, ночью, от одного дня святого Николая до следующего года каждый день", – делится эльф Арчи.
Ежегодно Николай принимает более трех тысяч детей. А тех, кто не может приехать в резиденцию, посещает сам. Стихи и пожелания ребят Святой Николай готов слушать ежедневно. И гостеприимно приглашает в свой сказочный домик.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Германии прошел парад Санта Клаусов. После парада Санта Клаусы и их сказочные помощники пошли в церковь, на предрождественскую службу.
А еще в Великобритании началась рождественская лихорадка: в стране не хватает Санта-Клаусов. Местные бизнесмены даже запустили специальные курсы для рождественских весельчаков.
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