Во Львове открылась резиденция Святого Николая: что дети просят у Чудотворца

Николай признался, в этом году у детей есть несколько совместных желаний

Во Львове в первый день зимы открыли резиденцию Святого Николая. Теперь дети и взрослые могут не только заказать у него желанный подарок, но и познакомиться лично. Всех своих гостей волшебник принимает в деревянной хижине в древнем парке.

С путешествий по миру Святой Николай приехал на карете в сопровождении двух эльфов. Он поздоровался с детьми и торжественно перерезал ленту. Маленькие гости приготовили к его приезду стихи, а Святой Николай дарит каждому сладости и медаль от себя.

Чудотворец признался, в этом году у детей есть несколько совместных желаний.

"В этом году очень много детей попросили много снега. Просили для себя внимания. Поэтому родители, пожалуйста, уделяйте своим детям больше внимания, потому что родительское тепло – это самое дорогое", - рассказал он.

В первый день волшебник принял почти три сотни гостей – это дети бойцов АТО, сирот и дети с инвалидностью.

Рассказать о своих желаниях или лично передать письмо Николаю успеют все. Резиденция будет работать ежедневно до 20 декабря.

Также в Киеве открыли локацию для детей – резиденцию святого Николая.

А на Софийской площади в Киеве приступили к монтажу новогоднего городка, который обещают закончить до 8 декабря. Здесь уже появились первые домики, их будет 25 штук. Также рабочие уже монтируют теплую зону для зрителей, она будет оборудована навесом от снега.

Ранее мы писали о легенде праздника Дня Святого Николая.