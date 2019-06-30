Во Львове отметили годовщину провозглашения Акта восстановления Украинской Государственности

Мероприятие организовало Львовское областное объединение ВУТ "Просвита" имени Тараса Шевченко

Сегодня на пл. Рынок, 10 состоялись мероприятия по случаю празднования 78-й годовщины провозглашения Акта восстановления Украинской Государственности. Декларацию озвучили 30 июня 1941 года именно с балкона общества "Просвита", которое находилось в этом же доме во Львове.

Об этом сообщает city-adm.lviv.

"История нашего государства – суверенного, независимого и демократического – непростая и героическая, потому что всегда находился враг и оккупант, который хотел прийти, подавить и запугать. Но он не предусмотрел одной вещи – огромной силы воли, которая была, есть и всегда будет в душе, в синергии, в согласии и силе украинцев. И сегодня, когда на нашу территорию – в Крым, Донецкую и Луганскую области – зашел оккупант, Украина защищает не только себя. Она является тем форпостом, который защищает всю Европу и мир", – сказал во время мероприятий заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Мероприятие организовало Львовское областное объединение ВУТ "Просвита" имени Тараса Шевченко.

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Акт восстановления украинской государственности – декларация о восстановлении украинского государства, провозглашена Украинскими Национальным Собранием по инициативе ОУН (б) под руководством Степана Бандеры во Львове 30 июня 1941 года. Документ состоял из трех пунктов. Пункт 1 провозгласил восстановление украинского государства и призвал украинский народ бороться за суверенную власть на всех национальных землях. В пункте 2 речь шла о создании на западноукраинских землях украинской власти, подчиненной будущему национальному правительству в Киеве. Пункт 3 содержал заверения, что самостоятельная Украинская держава будет тесно сотрудничать с Германией. Далее был оглашен список членов Государственного правления украинского правительства во главе с Ярославом Стецько.

Провозглашение Акта одобрительно восприняли ведущие деятели украинского политического движения и украинское сообщество. В частности, ему посвятил отдельное воззвание митрополит Андрей Шептицкий. В последующие дни по всей Западной Украине активисты ОУН организовали митинги в поддержку Акта, создавали органы местной украинской власти.

Поскольку подготовка документа осуществлялась тайно, его провозглашение стало для оккупационной немецкой власти "громом среди ясного неба". Через несколько дней, после консультаций с Берлином, гестапо арестовывает Ярослава Стецько, Степана Бандеру и ряд других деятелей. После того как Бандера и Стецько отклонили требования немцев об отзыве Акта, оба оказались в концлагере Заксенхаузен (в 30 км от Берлина). С 11 июля 1941 г. нацисты запретили любую политическую деятельность украинским организациям, в том числе – манифестации в поддержку Акта 30 июня. А уже в сентябре немецкая полиция безопасности провела массовые аресты оуновцев, за решеткой оказались почти 2 тыс. лиц. В ответ остатки руководства ОУН (б) принимают решение о переходе в подполье, активизацию антинемецкой пропаганды и подготовку вооруженного восстания против оккупантов.

Напомним, главный государственный праздник июня – День Конституции Украины традиционно отметили 28 июня. В 2019 году День Конституции приходился на пятницу. А это значит, что украинцы получили три выходных дня подряд: с 28 по 30 июня включительно.

Напомним, праздник День Конституции Украины основан в честь принятия главного основополагающего документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон нашей независимой страны, который пришел на смену действовавшей в то время Конституции Украинской Советской Социалистической Республики от 1978 года.

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