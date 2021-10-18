Во Львове ожидается облачная и прохладная погода: синоптики дали прогноз (карта)

В понедельник во Львове осадков не прогнозируют

Понедельник во Львове пройдет без осадков/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 18 октября, во Львове будет переменная облачность, без осадков. В то же время в Украину идут морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Во Львове в течение дня температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Реклама

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Читайте также

В Буковеле прошел первый снег . Непогода засыпала горную местность и горнолыжные курорты.

. Непогода засыпала горную местность и горнолыжные курорты. Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.