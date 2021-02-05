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Во Львове памятник Бандере облили краской: фото

5 февраля, 08:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

В ближайшие часы, по словам мэра, памятник будет очищен

Во Львове неизвестные облили краской памятник Степану Бендере.

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Об этом в Facebook сообщил глава общественного движения ВАРТА.

Акт вандализма по его словам, был совершен в ночь с 4 на 5 февраля.

Ситуацию прокомментировал мэр города Андрей Садовой.

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"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", – написал он в Facebook.

В ближайшие часы, по его словам, памятник будет очищен.

"Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской", – добавил Садовой.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский не стал однозначно отвечать касательно своего отношения к главе ОУН Степану Бандере, чтобы не провоцировать украинское общество. А больше всего из украинских исторических фигур ему нравится Богдан Хмельницкий и первый президент независимой Украины.

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Львов памятник Степан Бандера краска
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