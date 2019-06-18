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Во Львове пара пришла в ЗАГС в костюмах тиранозавров

18 июня, 15:25

Молодожены шокировали даже своих гостей


Во Львове пара молодоженов пришла в ЗАГС в костюмах тиранозавров и вызвали там настоящий фурор. Фото на память просили и работники учреждения, и другие пары, которые в этот день расписывались. Молодожены шокировали даже своих гостей. Почему 25-летний Михаил из 26-летняя Соломия решили одеться именно так – узнавали журналисты "Сегодня".

"Мы решили, что наша роспись не может быть стандартной, потому что мы вместе 11 лет. Просто прийти в ЗАГС, это было бы слишком просто. Мы решили, что надо придумать что-то оригинальное", – рассказала "Сегодня" невеста Соломия Лебединец.

О своей идее пара не предупредила даже родных. Поэтому, когда на дворе ЗАГСа отец подводил невесту к жениху, гости не плакали от умиления, а хохотали.

"Водители выбегали, махали рукой, фотографировались все невесты. Директор ЗАГСа к нам спустился. Он сказал, что впервые за годы работы увидел вот таких придурков. Но мне кажется, что всем понравилось", – поделился своими впечатлениями жених Михаил.

Единственным минусом костюмов молодые называют то, что носить их в 30-градусную жару очень тяжело. Поэтому расписывалась пара без них. В ЗАГСе утверждают, что против тираннозавров не возражали, но было бы неудобно надевать обручальные кольца. Саму свадьбу молодожены сыграли также без костюмов – невеста одела белое платье, а жених пришел в джинсах и футболке.

Ранее "Сегодня" рассказывали о "самой необычной свадьбе в мире". Также мы опубликовали самые неудачные свадебные фото

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Тег свадьба, Львов, молодожены, загс, костюмы, тиранозавр

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