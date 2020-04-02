Во Львове пара сурков-предсказателей неожиданно привела потомство (видео)

Прорицатели погоды львовские сурки Маруся и Миша привели потомство. Двое малышей – самец и самка появились на свет около 10 дней назад. О том, что Маруся беременна, в местном эколого-натуралистическом центре вообще не догадывались. Держат сурков уже 11 лет, но малыши родились впервые.

Свистом отец семейства Миша дает знать, что он против того, чтобы кто-то приближался к маленьким сурчатам. Нашли их случайно. Ремонтировали соседний вольер и услышали, как пищат.

Игорь Антахович, директор Львовского эколого-натуралистического центра:

"Там очень много соломы. Очень много есть, где спрятаться, и в третий раз, так сказать, мы их нашли. Действительно имеем малышей, но от какой конкретно самки сказать не могу точно".

Двух сурков Марусю и Мишку разбудили 15 февраля, когда они предвещали погоду. Пушистики пообещали украинцам, что лето уже не за горами. А вот своего секрета не выдали. Работники центра не заметили, что одна из самок беременна.

"Это, скорее всего, сыграла роль такая конкуренция. Потому что наша самка Маруся была год без самца, и когда появился новый мужчина, и новая самка, такой фактор мог побудить к размножению", – отмечает директор центра.

Родились самка и самец. Но в соломе могут быть еще дети, предполагают в центре. После карантина объявят конкурс на лучшие имена. Пушистых уже просили себе несколько эколого-натуралистических центров Украины, но пока их не отдают.

Из-за теплой зимы звери начали давать потомство почти на месяц раньше. Кроме сурчат, родились и трое камерунских козлят.

Ранее мы писали о том, что очаровательный медвежонок родился в зоопарке Мариуполя. Косолапый малыш ест манную кашу и гуляет по всей территории зоопарка, закрытого на карантин.

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