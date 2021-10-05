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Во Львове парень кинул интимные фото девушки в чат ОСМД – теперь ему придется заплатить

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
5 октября, 12:24
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Парня судили, но он попросил не наказывать его строго
Парень раскаялся за то, что сделал / Коллаж "Сегодня"
Парень раскаялся за то, что сделал / Коллаж "Сегодня"

Во Львове парень обиделся на девушку и скинул ее интимные фото в общий час ОСМД. Теперь он заплатит 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Месть любимой

Парень с девушкой поссорились. Чтобы ей отомстить, он прислал в закрытую группу "ОСМД У парка" в Viber интимные фотографии своей девушки. В этот момент в группе было 183 участника. После этого девушка обратилась в полицию.

Признал вину

В судебном заседании парень признал свою вину. Фото девушки он загрузил самостоятельно с ее фотохранилища в iCloud.

Молодой человек попросил суд не наказывать его строго, ведь он сильно раскаивается. Суд признал раскаяние как смягчающее обстоятельство. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

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Информационные преступления

За последние пять лет в Украине количество информационных преступлений возросло минимум в 2,5 раза. Как сообщается, скачок числа всех киберпреступлений состоялся в 2017 году. После этого количество преступлений имеет тенденцию расти.

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