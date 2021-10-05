Во Львове парень кинул интимные фото девушки в чат ОСМД – теперь ему придется заплатить

Парня судили, но он попросил не наказывать его строго

Парень раскаялся за то, что сделал / Коллаж "Сегодня"

Во Львове парень обиделся на девушку и скинул ее интимные фото в общий час ОСМД. Теперь он заплатит 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом пишет Zaxid.net.

Реклама

Месть любимой

Парень с девушкой поссорились. Чтобы ей отомстить, он прислал в закрытую группу "ОСМД У парка" в Viber интимные фотографии своей девушки. В этот момент в группе было 183 участника. После этого девушка обратилась в полицию.

Признал вину

В судебном заседании парень признал свою вину. Фото девушки он загрузил самостоятельно с ее фотохранилища в iCloud.

Молодой человек попросил суд не наказывать его строго, ведь он сильно раскаивается. Суд признал раскаяние как смягчающее обстоятельство. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Реклама

Информационные преступления

За последние пять лет в Украине количество информационных преступлений возросло минимум в 2,5 раза. Как сообщается, скачок числа всех киберпреступлений состоялся в 2017 году. После этого количество преступлений имеет тенденцию расти.

Ранее мы писали: