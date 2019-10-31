Во Львове парень взобрался на вагон товарного поезда и погиб

Погибшего до сих пор не опознали

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Во Львове парень выбрался на вагон товарного поезда с зерном, который стоял на путях сортировочного парка, и погиб от удара током.

Обстоятельства трагедии до сих пор не ясны, а в полиции даже не знают имени парня. В его телефоне нашли личные фото и опубликовали их для опознания. Судя по снимкам, погибший был несовершеннолетним. Копы просят откликнуться тех, кто что-либо знает о юноше.

"После отключения электросети спасатели поднялись на крышу вагона и с помощью носилок спустили погибшего на землю, где передали сотрудникам полиции для проведения следственных действий", – сообщил Игорь Курус, спикер ГСЧС по Львовской области.

Через сутки после трагической гибели юноши копы смогли установить его личность – погибшим оказался 15-летний житель Каменка-Бугского района, который учился в одном из колледжей Львова.

Ранее в Николаевской области двое подростков залезли на металлическую электроопору и одного из них ударило током. Пострадавший парень попал в реанимацию. Как выяснилось, ребята хотели сделать селфи на высоте около 30 метров.

После удара 16-летний парень упал с самой высокой точки электроопоры и зацепился ногой за металлический каркас низкой платформы. Младший пытался помочь другу, но безуспешно. Ребят заметили люди, которые вызвали полицию и спасателей. Спасатели спустили со столба парня и передали медикам.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото и получил удар током.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

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