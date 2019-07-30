Во Львове планируют построить метро: петицию поддержали депутаты горсовета 2019-07-30T15:39:00+03:00 Запад Чиновники решили разморозить проект строительства подземки 30-летней давности

Во Львове хотят построить метро – соответствующую петицию сначала поддержали горожане, а затем и депутаты городского совета. Чиновники решили разморозить проект строительства подземки 30-летней давности. Тогда его не воплотили в жизнь, так как строительство угрожало катастрофой.

Автор петиции под названием "Разморозить проект Львовского метрополитена" – горожанин Василий Лозовой. Зарегистрировать документ его побудили детская мечта, плохая работа общественного транспорта и постоянные пробки на дорогах. Документ быстро набрал необходимые 500 голосов горожан, и депутаты горсовета ее поддержали и дали указание чиновникам разработать дорожную карту.

"Мы уже в сентябре месяце проведем исследования, сколько это будет стоить, и, соответственно, целесообразно ли его строить", – рассказал начальник управления "Секретариат совета" Львовского горсовета Юрий Лукашевский.

Отметим, что это уже вторая попытка построить в городе подземку. Когда-то такое строительство вели, но прекратили, так как из-за него начал расползаться дворец Потоцких – украшение Львова. Именно у этого дворца копали первую станцию ​​подземки.

"Начали закачивать стеклобетон в огромных количествах, и была нарушена дренажная система", – объясняет директор Дворца Потоцких Оксана Козинкевич.

И хотя за 30 лет технологии совершили скачок вперед, но и сейчас под историческим центром Львова и его окрестностями нельзя копать метро, считают специалисты. Объясняют: старые каменные постройки стоят на воде и держатся на дубовых подпорках.

"Дуб, как известно, в воде не разлагается, а наоборот, становится еще крепче. Но уровень грунтовых вод понизился и, соответственно, начали оседать фундаменты", – рассказал архитектор Владимир Черновус.

А вот подальше от центра города метро уже можно копать, считает Владимир. Хотя метро во Львове еще нет, но "вход" в него уже есть. Шутливый мурал со "входом в метро" над одним из подземных переходов нарисовал художник из Житомира. Вот только метрополитена в переходе нет.

Во Львове даже создали сайт "Львовское метро", где с юмором рассказывают о новостях подземки. Как вот – о возможности оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц. Однако, специалисты сходятся в одном: если метрополитен во Львове все же появится, то очень нескоро.

Напомним, ранее мы писали о самых забавных идеях, которые предлагают украинцы на сайте электронных петиций. Так, главе государства советовали ввести тату для коррупционеров и дать новое имя киевскому монументу Родине-матери.

Интересно, что некоторые украинцы предлагали отменить новые металические монеты номиналом в одну и две гривни, которые оказались "достаточно неудобными".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама