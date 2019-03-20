Во Львове под колесами маршрутки погибла десятилетняя девочка

На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства

Фото: Facebook

Во Львове под колесами маршрутки погибла десятилетняя девочка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/278/b12/5c9278b121c5b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/278/b12/5c9278b121c5b.jpg 2019-03-20T19:32:14+02:00 Запад На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства

Во Львове сегодня, 20 марта, около 17.30 на улице Величковского произошло ДТП, в котором погиб ребенок.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса совершил наезд на 10-летнюю местную школьницу. В результате полученных травм она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщают в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.

"Причины ДТП пока не известны. Погиб ребенок. Автобус, который обслуживает этот маршрут, принадлежит компании "Мира и К", – сообщили в городском управлении транспорта.

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.

Ранее на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал неустановленный автомобиль.

Также сообщалось, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка.После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

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