Во Львове подожгли банк

Тот самый

Фото: Pixabay

Сегодня ночью неизвестные подожгли помещение банка во Львове на улице Галицкой, 13.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"Сегодня ночью в 03.56 поступило сообщение о пожаре в городе Львове на пл. Галицкая, 13 на первом этаже четырехэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО "Альфа банк", – говорится в сообщении.

Огнем уничтожена офисная мебель на площади 5 кв. м и повреждена офисная мебель на площади 15 кв. м. Спасатели прибыли на место происшествия в 04.04, пожар был ликвидирован в 04.13.

По предварительной информации никто не пострадал.

Как сообщалось, в киевском парке произошел серьезнный пожар.

Также мы сообщали о пожаре в столичном университете культуры.

Кроме того, в Киеве поймали серийного поджигателя квартир.

А еще в Киеве сожгли машину журналиста.

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