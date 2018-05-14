Во Львове пырнули ножом женщиу-копа: все подробности
28-летней Татьяна Сороке сделали операцию, но пострадавшей необходима донорская кровь
Патрульную ранили во время оформления ДТП
Патрульную ранили во время оформления ДТП
Патрульную ранили во время оформления ДТП
Патрульную ранили во время оформления ДТП
Во Львове во время оформления дорожной аварии участник ДТП напал с ножом на женщину-полицейского. Сейчас 28-летняя Татьяна Сорока находится в 8-й городской клинической больнице. Инцидент произошел 13 мая, в День матери, когда Татьяну ждала с работы маленькая дочь.
"Сотруднице патрульной полиции, которая поступила с ножевым ранением, сделали операцию. У нее обнаружили внутренне брюшное кровотечение и ранение печени. Кровотечение остановили, но она потеряла много крови. Все, кто может помочь, пусть подходят на ул. Пекарскую, в Областной центр переливания крови. Первые 3-4 дня ей необходимы будут препараты крови и сама кровь. Мы кровь не возьмем, потому что наша больница кровь не забирает", – рассказал главный врач 8-й ГКБ Василий Обаранец.
Известно, чтобы задержать злоумышленника, напарник раненной женщины вынужден был применить табельное оружие. После того, как мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел, патрульный ранил нападавшего в ногу и задержал его. Сейчас злоумышленник находится в больнице. Его жизни ничто не угрожает.
Открыто уголовное производство (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Об этом сообщают в полиции.
В то же время соцсетях активно отреагировали на произошедшее. Люди искренне сочувствую пострадавшей и желают быстрого выздоровления.
Также многие выступают за то, чтобы полицейским расширить полномочия.
Некоторые люди опасаются, что прокуратура может извратить закон и обвинить копа, ранившего мужчину, в посягательстве на жизнь этого участника ДТП.
Напомним, 13 мая, около 17:25 на улице Стрыйской во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.
Ранее Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы для шестерых работников патрульной полиции Львовской области. Им объявили подозрение в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий. Отныне им грозит до 10 лет заключения.
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