Во Львове пырнули ножом женщиу-копа: все подробности

Во Львове во время оформления дорожной аварии участник ДТП напал с ножом на женщину-полицейского. Сейчас 28-летняя Татьяна Сорока находится в 8-й городской клинической больнице. Инцидент произошел 13 мая, в День матери, когда Татьяну ждала с работы маленькая дочь.

"Сотруднице патрульной полиции, которая поступила с ножевым ранением, сделали операцию. У нее обнаружили внутренне брюшное кровотечение и ранение печени. Кровотечение остановили, но она потеряла много крови. Все, кто может помочь, пусть подходят на ул. Пекарскую, в Областной центр переливания крови. Первые 3-4 дня ей необходимы будут препараты крови и сама кровь. Мы кровь не возьмем, потому что наша больница кровь не забирает", – рассказал главный врач 8-й ГКБ Василий Обаранец.

Известно, чтобы задержать злоумышленника, напарник раненной женщины вынужден был применить табельное оружие. После того, как мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел, патрульный ранил нападавшего в ногу и задержал его. Сейчас злоумышленник находится в больнице. Его жизни ничто не угрожает.

Открыто уголовное производство (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Об этом сообщают в полиции.

В то же время соцсетях активно отреагировали на произошедшее. Люди искренне сочувствую пострадавшей и желают быстрого выздоровления.

Также многие выступают за то, чтобы полицейским расширить полномочия.

Некоторые люди опасаются, что прокуратура может извратить закон и обвинить копа, ранившего мужчину, в посягательстве на жизнь этого участника ДТП.

Напомним, 13 мая, около 17:25 на улице Стрыйской во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.

Ранее Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы для шестерых работников патрульной полиции Львовской области. Им объявили подозрение в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий. Отныне им грозит до 10 лет заключения.