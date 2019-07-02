Во Львове подросток попал в больницу из-за столбняка

Причиной заражения мальчика стал обычный ушиб

Во Львове 12-летний мальчик попал в больницу из-за обычной царапины. Подросток упал во дворе и ушиб ногу, а за три недели на ней появилась сыпь. Медики диагностировали ребенку нетяжелую форму столбняка.

В этом случае обошлось без судорог и лихорадки, которые являются основными симптомами этой болезни. Уберечь от столбняка может только прививка, но у больного ее не было.

"Мы оказали неотложную помощь. У нас в наличии был "Тетагам" – такой имудоглобулин против столбняка, который является в первую очередь показан как для лечения, так и для профилактики. И в соответствии с протоколом ребенок еще получает антибактериальную терапию", – рассказал "Сегодня" заместитель директора областной детской клинической больницы ОХМАТДЕТ.

Напомним, ранее в Ровенской области двухлетний мальчик оказался на грани смерти из-за обычной царапины на колене. Ребенок заболел столбняком.

Также мы сообщали, что в Винницкой областной в детскую инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии попала двухлетняя девочка, заболевшая столбняком.

Кроме того, в 2018 году в Киеве зафиксировали уже два случая заболевания столбняком.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове подросток попал в больницу из-за столбняка". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"