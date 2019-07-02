Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове подросток попал в больницу из-за столбняка

2 июля, 11:58

Причиной заражения мальчика стал обычный ушиб


Во Львове 12-летний мальчик попал в больницу из-за обычной царапины. Подросток упал во дворе и ушиб ногу, а за три недели на ней появилась сыпь. Медики диагностировали ребенку нетяжелую форму столбняка.

В этом случае обошлось без судорог и лихорадки, которые являются основными симптомами этой болезни. Уберечь от столбняка может только прививка, но у больного ее не было.

"Мы оказали неотложную помощь. У нас в наличии был "Тетагам" – такой имудоглобулин против столбняка, который является в первую очередь показан как для лечения, так и для профилактики. И в соответствии с протоколом ребенок еще получает антибактериальную терапию", – рассказал "Сегодня" заместитель директора областной детской клинической больницы ОХМАТДЕТ.

Напомним, ранее в Ровенской области двухлетний мальчик оказался на грани смерти из-за обычной царапины на колене. Ребенок заболел столбняком. 

Также мы сообщали, что в Винницкой областной в детскую инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии попала двухлетняя девочка, заболевшая столбняком

Кроме того, в 2018 году в Киеве зафиксировали уже два случая заболевания столбняком.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Львов, больница, подросток, столбняк, Охмадет, рана

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове подросток попал в больницу из-за столбняка". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области зафиксировали первый за десять лет случай столбняка у взрослого

4 октября 2018, 05:02

87-летняя пенсионерка сейчас находится в реанимации из-за ржавого гвоздя, которым проколола ногу

В Ровенской области двухлетний мальчик попал в реанимацию из-за столбняка

21 сентября 2018, 12:18

Ребенку не делали необходимой прививки от болезни

В Винницкой области ребенок впал в кому из-за столбняка

20 сентября 2018, 03:22

Ребенок заболел около месяца назад и сейчас пребывает в коме

Наступил на гвоздь и оказался в реанимации: под Киевом мальчик заболел столбняком

11 сентября 2018, 10:59

Основной причиной сложного течения болезни называют отсутствие у ребенка прививок

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Как изменились требования к трудовому стажу

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

С октября в Украине вводят банкноту номиналом в тысячу гривен

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Как на самом деле ушел из жизни нардеп Тымчук

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь