Во Львове погибла девушка, скрываясь с места ДТП

Девушка свалила эклектроопору и врезалась в дерево

Фото: Varta1.

Во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, свалила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

ДТП произошло утром 13 июля.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, съехала с проезжей части и сбила электроопору, после чего автомобиль врезался в дерево. 21-летняя водитель, жительница Пустомытовского района, погибла на месте. 21-летний пассажир автомобиля, также житель Пустомытовского района, госпитализирован", – сказала Светлана Добровольская.

Она отметила, что все обстоятельства ДТП устанавливаются, назначен ряд экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение ПДД).

Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в смертельное ДТП попал автомобиль с номерами иностранной регистрации, водитель которого скрывалась с места предыдущего ДТП.

"Также есть информация, что водитель совершила ДТП с другим автомобилем раньше и там, по словам другого водителя, вела себя неадекватно, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. С места первого ДТП женщина скрылась со словами: "Я умею ездить, смотри как" и погнала, а уже через пару минут произошло смертельное ДТП, где женщина погибла", – отметил Зинкевич.

Напомним, недавно в Харьковской области произошла страшное ДТП : легковушка, в которой ехала семья с двумя детьми, влетела в отбойник. Металлический прут ограждения насквозь проткнул одну из маленьких пассажирок, девятилетнюю девочку, которая от полученных ранений погибла на месте. Также были травмированы ее сестра и мать.

Кроме того, в Николаевской области на трассе столкнулись легковушки Opel и ВАЗ-2105. За рулем одной из них находился 10-летний мальчик, он погиб.

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