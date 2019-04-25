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Во Львове полиция и активисты вышли на борьбу с рекламой наркотиков

Сегодня, 19:26

Уничтожать наркограффити вышли около полусотни людей


Во Львове вместе с неравнодушными горожанами закрасили надписи с рекламой наркотиков на стенах домов. Кисточки взяли в руки более полусотни людей.

Адреса домов с наркотическим граффити собирали в социальных сетях участники закрытой группы борцов с подобными надписями, которая насчитывает почти полторы тысячи человек.

В группе анонимно делятся информацией о том, когда кто-то замечает так называемые "закладки", а потом эти сообщения передают полиции.

"В интернете увидели видео, как задерживают таких людей. Неоднократно замечал такую подозрительную активность у себя в районе, потому и решил присоединиться", – рассказал участник акции Артем Харитонов.

Напомним, ранее в Днепре активисты планировали масштабный рейд против рекламы наркотиков. При помощи краски они будут закрашивать адреса интернет-сайтов.

Ранее подобная акция прошла в Запорожье: полицейские и активисты вышли на "зачистку" улиц города от негативного настенного контента и закрасили все надписи, которые предлагают купить наркотические вещества. Всего в акции приняли участие около 80 человек.

А в Шевченковском районе Запорожья появился новый мурал, который был нарисован для борьбы с рекламой наркотиков. Арт-объект активисты представили на улице Пархоменко - художники превратили в произведение искусства стену подстанции, которая была изрисована граффити и рекламой наркотиков. Кроме того, была приведена в порядок и прилегающая территория.

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Тег активисты, наркотики, Львов, полиция, наркоторговля, реклама наркотиков

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