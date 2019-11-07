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Во Львове полиция прекратила драку около сотни фанатов: видео задержания

7 ноября, 09:28

В результате происшествия пострадали двое правоохранителей

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители прекратили массовую драку футбольных фанатов во Львове. В результате два полицейских пострадали, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

Согласно поступившей в полицию информации инцидент произошел около 23:15 в четверг, 6 ноября, на Галицкой площади.

"Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек – футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставлены двенадцать участников драки – из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие – иностранцы. Во время прекращения правонарушения травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, в Житомирской области массовая драка в селе Овручского района закончилась убийством одного человека и ножевыми ранениями еще троих участников конфликта.

Кроме этого, мы сообщали, что в Виннице футбольный матч 21-го тура Второй лиги между местной "Нивой" и житомирским "Полесьем" завершился избиением судьи Дениса Резникова. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу житомирян. После этого фанаты принимающей стороны массово выбежали на поле и напали на главного арбитра.

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Львов футбол фанаты массовая драка

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