Во Львове поляки устроили погром на польском военном Кладбище Орлят

Мужчины начали разбирать реставрационные щиты, которые закрывают скульптуры двух львов возле арки на входе к польским военным захоронениям

Во Львове, где ранее бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят, группа мужчин повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений в пределах Лычаковского кладбища.

Как сообщает Zaxid.net, информацию об инциденте распространил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

По его словам, в 16:30 28 июля около 10 молодых людей спортивного телосложения начали разбирать реставрационные щиты, которые закрывают скульптуры двух львов возле арки на входе к польским военным захоронениям.

"Они повредили щиты, вырвали целые куски и двинулись ко входу. Уже на входе этих людей попыталась задержать наша охрана. Однако мужчинам удалось вырваться за ворота и там они начали разбегаться кто куда", – сообщил Нагай.

Во время конфликта нарушителей с охраной мимо проезжала машина патрульной полиции, правоохранители совместно с охраной кладбища задержали одного из провокаторов.

"Мужчина по-польски сообщил, что решил "освободить львов", – отметил Нагай.

Задержанный – Матеуш Пасек – представился жителем Кракова. Мужчина также рассказал, что в группе было 9 человек, все они остановились в одном из львовских хостелов.

По данным издания, 29 июля подозреваемый в провокации планировал вернуться назад в Польшу.

29 июля в Лычаковском райсуде Львова состоялось судебное заседание по делу данного инцидента.

Как сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, задержанный гражданин Польши признал вину.

Суд принял решение о наложении штрафа в размере 85 грн по статье "мелкое хулиганство". Также мужчина должен заплатить 340 грн судебного сбора.

На судебном заседании присутствовал представитель Генконсульства Польши во Львове.

Ранее во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят.По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. То, что на территорию Лычаковского кладбища неизвестные бросили предмет, который взорвался, подтвердили на сайте Львовского городского совета. Как утверждается, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что вопреки планам польского правительства капитальный ремонт Кладбища орлят во Львове проводиться не будет – из-за напряженности в отношениях с Украиной. Такое решение приняла польская сторона.

Напомним, украинско-польские отношения ухудшились из-за принятия закона о Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за заявления о причастности поляков к Холокосту.