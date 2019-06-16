Во Львове посчитают всех бездомных котов

Подсчет будет проходить с 26 по 30 июня

Фото: Pixabay

Во Львове состоится подсчет уличных котов. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Считать бездомных животных будут с 26 по 30 июня. Как отмечает в источнике, подсчет будет проводиться по уникальному алгоритму, разработанному в сотрудничестве с опекунами котов, на базе международной платформы Animal-ID.info. Партнером проекта выступил глобальный фонд Four Paws Ukraine.

Напомним, ранее мы писали, что в одном из дворов Дарницкого района Киева горожане соорудили для котов жилье на зиму. Они также взяли на себя ответственность по уходу, уборке и кормлению котов и кошек.

Также в столице для бездомных котов появятся деревянные будки, в которых могут поместиться до десяти животных. В таком домике коты могут спать и есть. Обустраивать кошачьи домики будет благотворительный проект "Котохата", который уже начал принимать заявки от жителей столицы. Всего в разных районах Киева планируют установить 18 "котохат", которые смогут выдерживать температуру до -10 °C.

А в Запорожье бездомных котов официально зарегистрировали – местные депутаты признали пушистых неотъемлемой частью экосистемы города. Теперь бездомным животным разрешено свободно жить в любом месте, в том числе – в подвалах и на чердаках многоэтажек. Почему вдруг запорожские чиновники взялись защищать бездомных кошек – узнавали журналисты "Сегодня".

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