Во Львове после укуса змеи умерла девочка: малышку спасали в двух больницах

Во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

"Во вторник, 14-го августа, работники Сиховского отдела полиции получили информацию о том, что в одной из больниц Львова, около 12:00 умерла девочка", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции.

Как оказалось, 12 августа около часа ночи ребенка доставили в медучреждение Львова после Сколевской ЦРБ с диагнозом "Укус змеи в правую нижнюю конечность". В полиции по факту смерти девочки открыли уголовное производство.

Добавим, что по информации ГСЧС, 11 сентября в 20:01 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила девочка, жительница Львова, с диагнозом "укус змеи правой голени".

"Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу", – добавляют в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, недавно во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка.

А в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и маленьких змеенышей.

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