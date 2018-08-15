Во Львове после укуса змеи умерла девочка: малышку спасали в двух больницах

Сегодня, 16:00

Змея атаковала четырехлетнего ребенка в лесу, в полиции открыли уголовное производство

Змея нашла свою жертву в лесу. Фото: sq.com.ua
Змея нашла свою жертву в лесу. Фото: sq.com.ua

Во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

"Во вторник, 14-го августа, работники Сиховского отдела полиции получили информацию о том, что в одной из больниц Львова, около 12:00 умерла девочка", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции.

Как оказалось, 12 августа около часа ночи ребенка доставили в медучреждение Львова после Сколевской ЦРБ с диагнозом "Укус змеи в правую нижнюю конечность". В полиции по факту смерти девочки открыли уголовное производство.

Добавим, что по информации ГСЧС, 11 сентября в 20:01 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила девочка, жительница Львова, с диагнозом "укус змеи правой голени".

"Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу", – добавляют в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, недавно во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка.

А в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и  маленьких змеенышей.

Также мы писали, что самая опасная змея Западного региона  – это гадюка обыкновенная. 
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Источник:

"Сегодня"

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