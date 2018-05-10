ФОТОФАКТ. Во Львове появились фальшивые купюры с портретом мэра Садового

Сегодня, 15:24

"Ці руки нічого не крали" – соцсети сразу отреагировали на изображение мэра в новом амплуа 


Фальшивки от мэра. Фото: facebook.com

Фальшивки от мэра. Фото: facebook.com

Фальшивки от мэра. Фото: facebook.com

Во Львове появились фальшивые купюры с портретом мэра Андрея Садового. Фото денег номиналом в пять гривен появились на странице депутата горсовета Игоря Зинкевича.

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Пользователи соцсетей молниеносно отреагировали на это новшество. "Ці руки нічого не крали", – иронизирует один из участников чата.

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Другие же предлагают ввести в городе новые деньги "садики", и предполагая, что за этим кроется "рука Москвы".

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Ранее мы писали, что 32-летний безработный набросился на Андрея Садового, ударил градоначальника по лицу и убежал. Через четыре часа в тот же день, когда Садовый выходил из мэрии, тот же мужчина ударил его в спину. На следующий день Садовый признался, что находясь в церкви, молился за злоумышленника. 

Также сообщалось, что в 2014 году неизвестные выстрелили из гранатомета "Муха"  по дому, где проживает Садовый. В  результате была повреждена кровля здания, балка, четыре  секции окон. Во время нападения в доме никого из жильцов не было, поскольку мэр с семьей уехал отдыхать в Карпаты на выходные.  

Через пару месяцев дом Садового обстреляли из гранатомета во второй раз, и мэр с родственниками снова отдыхал в Карпатах.

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"Сегодня"

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