ФОТОФАКТ. Во Львове появились фальшивые купюры с портретом мэра Садового

Во Львове появились фальшивые купюры с портретом мэра Андрея Садового. Фото денег номиналом в пять гривен появились на странице депутата горсовета Игоря Зинкевича.



Пользователи соцсетей молниеносно отреагировали на это новшество. "Ці руки нічого не крали", – иронизирует один из участников чата.



Другие же предлагают ввести в городе новые деньги "садики", и предполагая, что за этим кроется "рука Москвы".

Ранее мы писали, что 32-летний безработный набросился на Андрея Садового, ударил градоначальника по лицу и убежал. Через четыре часа в тот же день, когда Садовый выходил из мэрии, тот же мужчина ударил его в спину. На следующий день Садовый признался, что находясь в церкви, молился за злоумышленника.

Также сообщалось, что в 2014 году неизвестные выстрелили из гранатомета "Муха" по дому, где проживает Садовый. В результате была повреждена кровля здания, балка, четыре секции окон. Во время нападения в доме никого из жильцов не было, поскольку мэр с семьей уехал отдыхать в Карпаты на выходные.

Через пару месяцев дом Садового обстреляли из гранатомета во второй раз, и мэр с родственниками снова отдыхал в Карпатах.