Вор признался в содеянном и сдал своих сообщников

Во Львове поймали домушника, который взял "на дело" лестницу 2019-08-06T14:48:00+03:00 Запад Вор признался в содеянном и сдал своих сообщников

Во Львове полицейские задержали домушника, который принес на ограбление лестницу. Как это было – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, полицию вызвали жители одного из многоквартирных домов города, которые заметили, что возле их дома ходит подозрительный незнакомец. Когда копы приехали на место, увидели лестницу у открытого окна балкона на первом этаже. Патрульные полезли вовнутрь и задержали в квартире вора, с поличным.

Примечательно, что преступник пришел на "дело" с собственной лестницей. 29-летний мужчина во всем признался и, кроме того, сдал своих сообщников. Всех разыскивали уже несколько дней. Сам задержанный только год назад вышел из тюрьмы. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

"С момента, как я поставил лестницу, и до того, как мы уже надели наручники, буквально минута-полторы. Сопротивления не было, и это было неожиданно. Работали люди, которых полиция Зализнычного района Львова разыскивала по кражам с проникновением", – рассказал инспектор патрульной полиции Львовской области Сергей Гриценко.

Напомним, не так давно в Харькове полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении целой серии квартирных краж. Оперативники занимались розыском членов группы с начала 2019 года. За это время была установлена причастность злоумышленников к совершению 18 краж на территории Харькова.

Кроме этого, "Сегодня" писали о том, как максимально обезопасить свое жилье от кражи, а также рассказывали, как распознать квартирного вора.

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