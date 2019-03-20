Во Львове поймали на взятке женщину-налоговика

Задержанная требовала от местного предпринимателя шесть тысяч гривен

Фото: Facebook

Во Львове поймали на взятке женщину-налоговика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/27b/fea/5c927bfead7ee.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/27b/fea/5c927bfead7ee.png 2019-03-20T19:47:00+02:00 Запад Задержанная требовала от местного предпринимателя шесть тысяч гривен













Во Львовской области разоблачили на взятке старшего ревизора-инспектора отдела администрирования налогов и сборов с физических лиц ГФС.

Налоговик требовала от местного предпринимателя шесть тысяч гривен за уменьшение суммы земельного налога. Оперативники спецслужбы задержали взяточницу на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды. Об этом сообщают в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, не так давно высокопоставленных взяточников разоблачили в налоговой Киевской области. Были задержаны руководитель одного из отделов и его заместитель. Они занимались уголовными производствами в финансовых расследованиях Государственной фискальной службы.

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Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий. Сотрудники СБУ задержали главу Сокальской районной государственной администрации с поличным.

Кроме того, не так давно во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальников во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для экспорта сельхозпродукции.

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