Во Львове поймали "смотрящего" межнациональной банды, которая похищала людей

Во Львове правоохранители разоблачили участника транснациональной преступной группировки так называемого "Лоту Гули", которая похищала людей ради выкупа.
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.
Следователи выяснили, что ранее судимый гражданин одной из стран Южного Кавказа нелегально прибыл во Львовскую область. Злоумышленник был "смотрящим" в группировке: специализировался на вымогательстве денег и разрешении конфликтов между другими участниками криминальной среды.
Во Львовской области он пытался выполнять задания преступной группировки. Нарушителя задержали в областном центре.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
Напомним, недавно двух участников этой же группировки задержали в Одессе. Задержанным инкриминируют обвинения по статьям "разбой" и "незаконное лишение свободы или похищение человека".
Кроме того, ранее в Турции в ресторане застрелили криминального авторитета Надира Салифова, банда которого занималась похищением людей в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк