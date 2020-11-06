Во Львове поймали "смотрящего" межнациональной банды, которая похищала людей

Во Львове правоохранители разоблачили участника транснациональной преступной группировки так называемого "Лоту Гули", которая похищала людей ради выкупа.

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Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

Следователи выяснили, что ранее судимый гражданин одной из стран Южного Кавказа нелегально прибыл во Львовскую область. Злоумышленник был "смотрящим" в группировке: специализировался на вымогательстве денег и разрешении конфликтов между другими участниками криминальной среды.

/ Фото: СБУ

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Во Львовской области он пытался выполнять задания преступной группировки. Нарушителя задержали в областном центре.

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Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Напомним, недавно двух участников этой же группировки задержали в Одессе. Задержанным инкриминируют обвинения по статьям "разбой" и "незаконное лишение свободы или похищение человека".

Кроме того, ранее в Турции в ресторане застрелили криминального авторитета Надира Салифова, банда которого занималась похищением людей в Украине.

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