Во Львове предлагают отведать кофе со своим портретом

Сегодня, 12:13


Кофе с собственным портретом угощают во Львове. Такой напиток получил название селфичино, а получается он следующим образом: на молочную пенку наносят фотографию клиента.  Картинку создают на пищевом принтере, признаются бариста. Печатают фото только на напитке с молоком. Селфипорция – вдвое дороже обычного кофе без снимка.

Ранее сообщалось, что одним из интересных вариантов для вложения инвестиций можно назвать кофейные стартапы"Украинцы любят кофе и не отказывают себе в этом удовольствии даже в кризис. Поэтому запуск новых проектов, особенно в секторе мобильных кофеен, может оказаться нынче вполне оправданным. Преимущества таких стартапов – в том, что они требуют небольших инвестиций (до 10-15 тыс. долл.), просты в управлении и обучении, а также могут быстро окупиться – за срок от полугода до полутора лет", – поясняет председатель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

Напомним, в Киеве бизнесмен превратил элитную иномарку в кофейню.
фото, Львов, кофе

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