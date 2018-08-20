Во Львове представили грандиозный Национальный проект "Українська пісня 2018"

На сцене "Арена Львов" – более тридцати лучших исполнителей, а бывший глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун в составе рок-группы исполнил песню "Герой"

Три десятка лучших украинских артистов, 52-метровая сцена, семь часов уникального шоу, 13 тысяч зрителей – на днях на стадионе "Арена Львов" создавалась история новой украинской музыки.

Накануне 27-годовщины Независимости Украины, Львов стал эпицентром украинского шоу-бизнеса. Грандиозный Национальный проект "Українська пісня 2018/ Ukrainian Song Project" собрал на стадионе "Арена Львов" три десятка лучших украинских артистов: "Вопли Видоплясова", Pianoбой Александр Пономарев, Злата Огневич, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Павел Табаков, Sonya Kay, Артем Пивоваров, Ivan NAVI.

"Иностранными хедлайнерами музыкального действа стал известная польская рок-группа CHEMIA, основателем и гитаристом которого является бывший глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун. Специально и экслюзивно поляки подготовили и исполнили одну песню на украинском языке – "Герой", – сообщают организаторы концерта.

Вместе с именитыми исполнителями в гигантскую сцену в тот вечер вышли молодые группы и певцы, которые прошли отбор "Украинской песни 2018": TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh, RULADA, Secret Forest и Erômin. Этих финалистов выбрали из более 300 заявок, поступивших в оргкомитет проекта со всех уголков Украины. Победителей выбирал экспертный совет в составе: музыкальный продюсер Руслан Квинта, музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер, композитор Михаил Некрасов, исполнительный директор "Українська пісня 2018" Александр Порядченко, продюсер канала М2 Роман Муха, главный редактор онлайн-журнала Karabas Live Игорь Панаса, а также соучредитель, соорганизатор и генеральный продюсер "Українська пісня 2018" / Ukrainian Song Project" Тарас Курчик. К выбору финалистов присоединились также интернет-пользователи.

"Українська пісня 2018" украинские СМИ уже окрестили "Украинским Евровидением".

"Українська пісня 2018" проходила при поддержке телеканала "Украина". В День Независимости Украины, 24 августа, популярное шоу канала "Музыкальная платформа" представит на всю страну грандиозное событие лета 2018 года.

Также известна дата уже следующего Национального проекта ""Українська пісня 2018 / Ukrainian Song Project" – 17 августа 2019 года.

Ранее мы писали, что украинские музыканты создают новые песни по мотивам войны в Украине.

Также сообщалось, что в оккупированном Донецке местная жительница включает украинские песни и выставляет магнитофон возле окна, чтобы слышали соседи.