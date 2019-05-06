Во Львове продолжают сносить новые постройки

Суд относительно судьбы этого здания длился более десяти лет

Фото: ЛГС

Во Львове на проспекте Черновола, 57-б в очередной раз снесли незаконно построенное здание.











"В 2004 году были предоставлены разрешительные документы на строительство временного павильона. Однако здесь построили капитальное сооружение – незавершенное строительство. В 2007 году Шевченковская райадминистрация подала иск о сносе этого здания", – сообщает ЛГС.

В процессе судебного разбирательства, длившегося с 2007 года, этот объект перепродавался. В конечном итоге, 30 марта 2016 года Высший хозяйственный суд обязал застройщика снести это сооружение. Позже, в 2017 году, в судебном порядке было решено демонтировать это сооружение принудительно, поскольку владелец не исполнял решение суда.

Сегодня снос провела исполнительная служба, согласно законодательству, об ответственности за обеспечение выполнения решений судов.

Напомним, недавно во Львове впервые в Украине началиначали сносить семиэтажный самострой. Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.

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