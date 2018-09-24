Во Львове произошла массовая драка

Во Львове вчера, 23 сентября, вечером на стадионе произошла массовая драка. В результате пострадали четверо четверо молодых людей – две девушки и два парня. У одного из них – проникающее ножевое ранение в области груди.

"В полицию до сих пор никто не обращался с заявлением. Мы получили информацию от медиков, что в больницу попали четыре человека. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства инцидента", – сообщила нам спикер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

По информации, опубликованной в facebook Ириной Юзык – активисткой и помощником депутата Надежды Савченко, известно, что их избили на стадионе возле цирка. Нападавших было – около 20 человек, все в черном и в балакалавах, с ножами и металлическими палками.

В результате пострадавшие, в возрасте 20- 25 лет, попали в больницу. Один из парней перенес операцию и находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, пострадавшие являются представителями организаций "Экологическая платформа" и "Черный стяг".

Напомним, недавно во Львове неизвестные избили водителя маршрутного автобуса. Инцидент произошел 22 апреля около 20:00 на улице Стрыйской, после матча на стадионе "Арена Львов".

Ранее в Ивано-Франковске, а также на трассе возле Львова произошли стычки между фанатами львовской футбольной команды "Карпаты" и полицией. Последние пытались защитить футболистов "Карпат" от разъяренной толпы фанатов.