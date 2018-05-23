Во Львове прошли "гонки" между официантами: кто первым принесет заказ

Все проходило под дождем, но с дистанции никто не сошел

Во Львове, с бокалами и бутылками на подносах, наперегонки соревновались почти сорок официантов из разных заведений города. Чтобы победить, мало быть первым, надо еще и напитки не разлить.

"Этот праздник придумали во Львове, и проходит он уже десятый год подряд. Аналогов такого действия нет ни в других городах, ни в других странах", – сообщают в мэрии Львова.

Для самых ловких была еще одна задача – доставить заказ клиенту. А что именно, надо догадаться. Сам конкурс усложнял сильный ливень, но с дистанции никто не сошел. Победитель получил портативную музыкальную колонку и наушники.

"Очень трудно. Трудно из-за погодных условий, и потому, что я не каждый день бегаю к сожалению, но очень классно", – рассказал Марьян Гербьяк, победитель соревнования.

Соревнования с подносами во Львове – уже традиционные. А самих официантов называют кельнерами. Это слово прижилось в местном говоре с тех пор, когда Львов относился к Австро-Венгрии.

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