Во Львове простились с десантником, погибшим пять лет назад

Боец погиб в сентябре 2014 года, когда попал в засаду боевиков

Во Львове похоронили бойца 80-й десантно-штурмовой бригады Михаила Турчина, который погиб на Донбассе еще в сентябре 2014 года.

Тело воина оккупанты передали родным только 20 февраля 2020 года, вместе другим недавно погибшим солдатом, сообщает "Армия Информ".

"Солдата Михайла Турчина призвали в нашу бригаду в первую волну мобилизации из села Озеряны Ивано-Франковской области. 5 сентября во время выполнения боевого задания парень с побратимами попал в засаду", - рассказал исполняющий обязанности командира бригады, подполковник Олег Баляс

В свою очередь, сержант в отставке Игорь Бездух рассказал подробности боя, в котором погиб его побратим.

"В тот день мы попали во вражескую засаду, которую боевики устроили недалеко от села Цветные Пески. Мой БТР двигался впереди, а Михаила шел сзади. Его машину подбили, экипаж погиб. И сегодня наконец он найдет покой на своей малой родине", – отметил воин.

Тело погибшего сразу после смерти опознать не удалось, а экспертиза образцов ДНК была завершена только недавно.

Военные капелланы провели панихиду, а десантники под звуки военного оркестра попрощались с боевым товарищем.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Обострение на Донбассе

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