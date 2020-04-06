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Во Львове простились с Иваном Вакарчуком

6 апреля, 02:44

Елена Вус

Иван Вакарчук будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля

В воскресенье, 5 апреля, в Свято-Покровской церкви ПЦУ во Львове состоялось прощание с бывшим ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, экс-министром образования Иваном Вакарчуком, который скончался 4 апреля после болезни на 73-м году жизни.

Как сообщает Радио Свобода, прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. В храм друзья и коллеги покойного могли заходить по одному. Правоохранители следили за соблюдением условий карантина.

Также зажечь лампадку в память Ивана Вакарчука можно было и возле университета имени Ивана Франко. Здесь на столике выставлен портрет покойного и цветы, зажжены лампадки.

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Иван Вакарчук будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля, но с участием ограниченного круга людей.

Напомним, Иван Вакарчук умер в субботу, 4 апреля, в возрасте 73 лет после болезни.

Ранее в Италии скончался знаменитый модельер Серджио Росси. 84-летний мужчина за несколько дней до смерти был госпитализирован в одну из больниц итальянского города Чезена.

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Источник: Сегодня

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