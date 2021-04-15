Во Львове протестовали против карантина: им ответили власти (фото и видео)

Возле Ратуши прошел пикет предпринимателей против красной зоны – к ним обратились представители горсовета

В центре Львова предприниматели вышли на акцию протеста против карантина. Люди требовали, чтобы им разрешили работать.

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Об этом рассказали во Львовском городском совете.

Пикетировали в основном представители рынков, которые по правилам красной зоны не могут торговать.

Изначально акцию анонсировали как одиночный пикет, но возле Ратуши собралась целая толпа. Власти подчеркнули, что протестующие нарушили все карантинные требования.

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При этом в горсовете надеются, что скоро Львов выйдет из списка красных: в последние дни ситуация с коронавирусом улучшается.

"Сегодня на штабе мы рассмотрим эти вопросы, завтра предварительно должна быть комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Также завтра во Львове будет премьер-министр, будем обсуждать вопросы зоны", – добавили власти.

Напомним, в Киеве 14 апреля под здание городской администрации предприниматели вышли на протест против карантинных мер для малого бизнеса.

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Кроме того, ранее акция протеста против карантина прошла в Сумах. Местные предприниматели перекрыли дорогу на улице Кооперативная.

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