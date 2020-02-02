Во Львове пьяная женщина напала на мать и сотрудницу полиции

Женщине теперь грозит до пяти лет лишения свободы

/ Фото: Нацполиция

Во Львове, где ранее 18-летний парень погиб во время селфи, женщина напала на свою мать, после чего нанесла телесные повреждения сотруднице мобильной группы по противодействию домашнему насилию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Инцидент произошел 1 февраля около 5.30. 63-летняя жительница Железнодорожного района Львова сообщила о том, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают в отношении нее насильственные действия.

Правоохранители, прибывшие на место, пресекли правонарушение, однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции телесные повреждения.

По факту следователи Железнодорожного отдела полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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