Во Львове пьяные полицейские едва не сбили людей

Люди окружили машину полицейских и сразу позвонили на горячую линию

В полиции этот случай не комментируют / Коллаж "Сегодня"

На Львовщине пьяные полицейские едва не задавили людей. Все происходящее на видео сняли очевидцы.

Об этом пишет "Варта 1".

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Двое сотрудников полиции были пьяны. Из-за этого они едва не сбили прохожих людей, когда ехали в рабочей машине. Полицейских задержали, а авто заблокировали местные жители.

Люди позвонили на горячую линию полиции. Саами же правоохранители ситуацию не комментируют.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

скорости движения – 34% ДТП; нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управления – 5%.

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