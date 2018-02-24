Во Львове пьяный инспектор угрожал оружием и избил пассажира маршрутки

Во Львове пьяный инспектор коммунального предприятия "Муниципальная стража" в маршрутке избил пассажира и угрожал другим людям оружием.

Как сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции во Львовской области, инцидент произошел вечером 23 февраля.

Копы получили сообщение о том, что во время движения автобуса в салоне мужчина избил одного из пассажиров и угрожает другим людям предметом, похожим на пистолет.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали злоумышленника. Выяснилось, что он ударил в голову 19-летнего пассажира и угрожал присутствующим стартовым пистолетом Carrier. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стартовый пистолет с патронами изъят. Потерпевшему назначена медицинская экспертиза.

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Между тем, по данным координатора общественной организации "Варта 1", депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, пьяный инспектор в форме требовал, чтобы пассажир держал его сумку, а когда тот отказался, ударил его и угрожал пистолетом.

Во Львовском горсовете подтвердили, что к хулиганским действиям в маршрутке причастен работник "Муниципальной стражи".

"За некорректное поведение в общественном транспорте 32-летний работник ЛКП "Муниципальная стража" отстранен от работы. Работник задержан. Сейчас идет служебное расследование. В ЛКП "Муниципальная стража" он работал не более 6 месяцев", – говорится в заявлении.

Как известно, Львовское коммунальное предприятие "Муниципальная стража" исполняет полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности и правопорядка на территории Львова и содержится за счет местного бюджета.

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