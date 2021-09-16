Во Львове пьяный медик приехал на вызов к больному ребенку

Во Львове на вызов к больному ребенку приехал пьяный 52-летний работник скорой помощи. На место инцидента вызвали полицию.
Как сообщает издание Львовский портал, после того, как правоохранители подтвердили признаки опьянения у врача – на мужчину составили протокол.
"Ориентировочно в полночь поступил вызов на улицу Лазаренко, где со слов заявителя медик, приехавший на вызов, находится в нетрезвом состоянии. На месте у 52-летнего мужчины обнаружили признаки опьянения. На него оформили админматериал по части 1 статьи 179 кодекса об админправонарушениях", – отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.
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В соответствующем медицинском учреждении Львова также отреагировали на инцидент и заявили, что врач был уволен после этого.
Согласно информации Varta1, нетрезвый врач приехал на вызов к больному ребенку, однако, по словам очевидцев, мужчина едва мог стоять на ногах.
Отметим, что это не первый подобный случай.
- Ранее мы сообщали, что в Черновцах на вызов к больной эпилепсией девочке приехал нетрезвый врач. Полицейские забрали медика на экспертизу. Анализ показал содержание алкоголя в крови, но всего на две десятых промилле больше нормы.
- Также напомним, сразу двух нетрезвых водителей скорых поймали патрульные в Николаеве. Они везли пострадавших в ДТП в больницу. У одного из них алкоголя в крови было в десять раз больше нормы.