Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Во Львове пьяный медик приехал на вызов к больному ребенку

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
16 сентября, 15:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В медицинском учреждении, где работал мужчина, сообщили, что врач уволен
Инцидент произошел на улице Лазаренко
Инцидент произошел на улице Лазаренко / Фото: Getty Images

Во Львове на вызов к больному ребенку приехал пьяный 52-летний работник скорой помощи. На место инцидента вызвали полицию.

Как сообщает издание Львовский портал, после того, как правоохранители подтвердили признаки опьянения у врача – на мужчину составили протокол.

Реклама

"Ориентировочно в полночь поступил вызов на улицу Лазаренко, где со слов заявителя медик, приехавший на вызов, находится в нетрезвом состоянии. На месте у 52-летнего мужчины обнаружили признаки опьянения. На него оформили админматериал по части 1 статьи 179 кодекса об админправонарушениях", – отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Читайте также:

Скандал в Тернопольской области: пьяного главврача поймали за рулем служебного автомобиля

Реклама

В соответствующем медицинском учреждении Львова также отреагировали на инцидент и заявили, что врач был уволен после этого.

Согласно информации Varta1, нетрезвый врач приехал на вызов к больному ребенку, однако, по словам очевидцев, мужчина едва мог стоять на ногах.

Отметим, что это не первый подобный случай.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

16 сентября 1991. В селе Романовка на Житомирщине открыт литературно-мемориальный музей-усадьба семьи Рыльских...

Погрузиться в тот день
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.65

Евро (€)

31.52

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
5 744 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как укрепить здоровье ребенка осенью
Спроси у доктора
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять