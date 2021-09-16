Во Львове пьяный медик приехал на вызов к больному ребенку

В медицинском учреждении, где работал мужчина, сообщили, что врач уволен

Инцидент произошел на улице Лазаренко / Фото: Getty Images

Во Львове на вызов к больному ребенку приехал пьяный 52-летний работник скорой помощи. На место инцидента вызвали полицию.

Как сообщает издание Львовский портал, после того, как правоохранители подтвердили признаки опьянения у врача – на мужчину составили протокол.

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"Ориентировочно в полночь поступил вызов на улицу Лазаренко, где со слов заявителя медик, приехавший на вызов, находится в нетрезвом состоянии. На месте у 52-летнего мужчины обнаружили признаки опьянения. На него оформили админматериал по части 1 статьи 179 кодекса об админправонарушениях", – отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

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В соответствующем медицинском учреждении Львова также отреагировали на инцидент и заявили, что врач был уволен после этого.

Согласно информации Varta1, нетрезвый врач приехал на вызов к больному ребенку, однако, по словам очевидцев, мужчина едва мог стоять на ногах.

Отметим, что это не первый подобный случай.