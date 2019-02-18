Во Львове пьяный таксист протаранил остановку общественного транспорта

Водительское удостоверение у лихача отсутствует, он его даже не получал

Фото: Facebook

Во Львове пьяный таксист протаранил остановку общественного транспорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa0/a01/5c6aa0a0150ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa0/a01/5c6aa0a0150ae.jpg 2019-02-18T14:12:26+02:00 Запад Водительское удостоверение у лихача отсутствует, он его даже не получал

Во Львове таксист, который никогда не получал права, в нетрезвом состоянии влетел в остановку общественного транспорта.

ЧП произошло на улице Кавалеридзе. За рулем автомобиля Nissan находился 27-летний водитель. Мужчина отрицал свою причастность к ДТП.

"На него четко указали свидетели происшествия, которые видели как он что-то покупал в киоске, шел, пошатываясь, затем сел за руль, с форсом тронулся с места и уже через 50 метров "влетел" в остановку напротив школы. Очевидец быстро подбежал на место аварии. Тогда водитель крикнул, что ему никто ничего не сделает и начал убегать. Однако, граждане начали догонять его и вызвали полицию. Его задержали", – рассказала патрульная Екатерина Головчук.

От проверки на устройстве "Драгер" и в медучреждении мужчина отказался. К слову, в августе 2015 этого мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда он отделался штрафом. Поэтому водительское удостоверение у него отсутствует, как тогда, так и сейчас. Он его даже не получал. На этот раз на мужчину составили протоколы: за ДТП и вождение в нетрезвом состоянии.

Ранее во Львовской области легковушка слетела в кювет и врезалась в здание недействующего пограничного поста. Два человека погибли.

Также сообщалось, что во Львове пьяного водителя авто ЗАЗ "Славута" на скорости занесло на автобусную остановку.

А не так давно в Закарпатской области на выезде из города Берегово водитель Audi A6 не справилась с управлением и въехала в автобусную остановку. В результате ДТП водитель автомобиля – 23-летняя жительница Берегово – погибла на месте происшествия, а ее 20-летнего пассажира, местного жителя, доставили в районную больницу.

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