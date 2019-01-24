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Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения

Сегодня, 01:15

Дети заразились корью от больных мам

Фото: Pixabay
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/fc9/f22/5c3fc9f221a47.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/fc9/f22/5c3fc9f221a47.jpg Запад Дети заразились корью от больных мам

Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения. Об этом сообщает заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега, пишет ZAXID.NET.

Известно, что дети заболели через несколько дней после рождения. У них мгновенно появились высыпания и повышенная температура, а впоследствии возникло осложнение в виде пневмонии. 

Известно, что мамы заразились корью еще до родов, но заболевание проявилось уже после рождения детей. По информации Романа Гереги, у одной мамы корь проявилась через два дня после родов, а у другой – через 5. 

Среди больных корью новорожденных есть двойня – мальчики и еще один мальчик. Где заразились их мамы, неизвестно. Двойняшек госпитализировали 19 января, еще одного мальчика – 20 января. Известно, что им сразу начали колоть антибиотики. 

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Матери детей имели прививки от кори. Они рожали в районах, и никто даже не знал, что они больные. 

Сейчас во Львовской городской детской больнице находятся трое младенцев. Они лежат в отдельных боксах, каждый из которых имеет отдельный выход. Других двоих детей выписали, они выздоравливают и находятся дома. 

Напомним, в Минздраве сообщали, что в Украине с начала года корью заболели уже пять тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. 

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Львов, младенец, новорожденный, корь

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